كارلوس إدواردو : أعيش لحظات خاصة في #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أكد البرازيلي كارلوس إدواردو نجم نادي الهلال أنه يعيش لحظات خاصة في صفوف أزرق العاصمة مضيفًا أنه يريد الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية مع الزعيم.

وتحدث إدواردو قائلًا: أعيش لحظات خاصة في الهلال، ومن المهم للغاية أن نُحقق نتائج جيدة ففريقنا قوي جدًا ونعلم تمامًا ما يجب أن نفعله.

وأضاف كارلوس إدواردو: علينا أن نُواصل القتال والعمل الجاد لتحقيق أهدافنا بالموسم الحالي.

وكان إدواردو تألق بتسجيله هدفين للهلال في شباك نادي الاتحاد خلال كلاسيكو الدوري السعودي بين الفريقين الذي أُقيم يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويستعد نادي الهلال بعد غد الثلاثاء، لمواجهة نادي السد القطري في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مباراة العودة يوم 22 أكتوبر في الرياض.