كاريلو يُزيّن تدريبات الأزرق قبل مباراة الهلال والسد

كاريلو يُزيّن تدريبات الأزرق قبل مباراة الهلال والسد

2019/09/28
الساعة 12:37 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

عاد اللاعب البيروفي أندري كاريلو لتدريبات فريق الهلال، اليوم الجمعة، بعد إنهائه لبرنامجه التأهيلي.

وكان فريق الهلال عاود تدريباته بعد أن تفوق أمس الخميس على نادي التعاون في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثنائية مقابل هدف.

وواصل سلمان الفرج برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء تدريبات لياقية، مع تركيز المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على فرض عددٍ من الجمل التكتيكية عبر مناورة على جزء من الملعب.

ويستعد الهلال لمواجهة نادي السد القطري يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة بفارق 4 نقاط عن نادي الوحدة صاحب المركز الثاني.

وسيخوض الهلال تدريبات مغلقة غدًا السبت في مقر الأزرق في الرياض استعدادًا لمباراة السد.


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