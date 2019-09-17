كاريلو يُسجل هدف التعادل ضد #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تمكن النجم البيروفي أندريه كاريلو من تسجيل هدف التعادل للزعيم، في مباراة الهلال ضد الاتحاد عند الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول.

وكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، زياد الصحفي، قد نجح في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد الاتحاد بعد مرور 10 دقائق على انطلاق المواجهة الآسيوية.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد الآن على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يُذكر أن مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.