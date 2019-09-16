كارينيو مدربًا لـ #الوحدة رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة عن تعاقده رسميًّا مع الأوروغوياني جوزيه كارينيو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدير الفني الكرواتي ماريو سيتانوفيتش.

وقرر مجلس إدارة نادي الوحدة إنهاء تعاقده مع سيتانوفيتش بالتراضي بين الطرفين بعد 3 أشهر على التعاقد معه، وقدم شكره الجزيل للمدرب الكرواتي على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول، وتمنى له التوفيق في خطواته المستقبلة.

وسبق للأوروغوياني كارينيو قيادة النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2013/ 2014، قبل أن يُدرب الشباب موسم 2017/ 2018، وتركه في الموسم ذاته، وقاد العالمي ولكن تمت إقالته لتراجع نتائج الفريق الأول.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تحت قيادة سيتانوفيتش في تحقيق الفوز بأول جولتين ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يفوز على الأهلي في الجولة الثالثة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط.