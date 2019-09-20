كارينيو: هذا سبب موافقتي على تدريب #الوحدة

المواطن - محمد سمعه

كشف الأوروغوياني جوزيه كارينيو، المدير الفني لنادي الوحدة الجديد، عن السبب الرئيسي وراء موافقته على تدريب فرسان مكة في الفترة الأخيرة.

وكانت إدارة الوحدة أقالت المدرب الكرواتي ماريو سيتانوفيتش من تدريب الفريق الأول، على الرغم من الفوز على الأهلي بثنائية مقابل هدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعاقدت مع كارينيو.

تحدث كارينيو لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: أحب التحديات في عملي والوحدة أرض خصبة لهذا، وأرى أن تجربتي الأولى مع النصر كانت رائعة مليئة بالإنجازات، وتجربتي مع نادي الشباب متذبذبة، ورغم ذلك قمنا بعمل جيد، واللاعبون الأجانب في الشباب كان أداؤهم ليس على القدر المأمول.

وأضاف كارينيو: رغم الصعوبات في الشباب إلا أننا حققنا رصيدًا نقطيًّا جيدًا، وخلال تجربتي الثانية مع نادي النصر شعرت بمحبة جماهيره، ووضعت منج للنصر اتبعها دا سيلفا في دوري 2018، وتركت النصر في مستوى ذهني ونفسي قوي وأعدهم جيدًا.

وقع المدير الفني الأوروغوياني جوزيه كارينيو عقده الرسمي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أول أمس الأربعاء.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا وفيديو أثناء توقيع كارينيو عقد تدريب الفريق الأول بحضور رئيس مجلس الإدارة سلطان أزهر.