كاسياس يُحدد أسباب خسارة الريال ضد سان جيرمان
في دوري أبطال أوروبا

كاسياس يُحدد أسباب خسارة الريال ضد سان جيرمان

2019/09/19
الساعة 3:11 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

حدد حارس مرمى المرينغي السابق، إيكر كاسياس أسباب خسارة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد في دوري أبطال أوروبا.

ولعب ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بالأمس، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسقط بثلاثية سجلها الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدفين، وتوماس مونييه في الدقائق 14، 33 و91.

وعلق كاسياس عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على مباراة الريال ضد الفريق الفرنسي، قائلًا: “دفاعيًا يجب أن تكون قويًا، باريس سان جيرمان أظهر قوة كبيرة في خط الوسط”.

وتابع حارس مرمى المرينغي السابق، قائلًا: “دي ماريا كان عظيماً وأظهر موهبة كبيرة خلال اللقاء.. يتبقى للفريق الملكي المزيد من المباريات في دور المجموعات، إنها مجرد بداية فقط”.


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