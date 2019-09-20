كتاب سكني يوثق تحولات قطاع الإسكان بمناسبة اليوم الوطني

كتاب سكني يوثق تحولات قطاع الإسكان بمناسبة اليوم الوطني

2019/09/20
الساعة 10:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شاركت وزارة الإسكان مع المواطنين كتاب سكني، والذي يروي قصة التحول وابتكار الحلول الفاعلة لخدمة أبناء الوطن.

وأوضحت الإسكان أن الكتاب يأتي بهدف التوثيق لمرحلة مهمة من التحول الذي شهده قطاع الإسكان خلال العامين الماضية، وتزامنًا مع اليوم الوطني 89 للمملكة.

ويمكن الاطلاع على الكتاب عبر زيارة الرابط هنا

سكني هو برنامج مخصص للمواطن بالدرجة الأولى، لتسهيل الحصول على الحلول السكنية المتنوعة من خلال خطوات سهلة وسلسة؛ وذلك لرفع نسبة التملك للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وتكون هذه الحلول بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات التمويلية، وذلك لتسريع عملية الحصول على المسكن الأول.


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