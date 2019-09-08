كريستيانو رونالدو يتسبب في أرباح مالية لـ يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

ساعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، فريقه على الحصول على أرباح جديدة بعد زيادة عدد المتابعين للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان يوفنتوس تعاقد مع كريستيانو رونالدو في صيف 2018 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وبمجرد تعاقد البيانكونيري مع رونالدو زاد عدد متابعي النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من 49.7 مليون متابع إلى 83.8 مليون متابع.

وتسبب زيادة عدد المتابعين لليوفي، في زيادة الأرباح المالية للبيانكونيري من شركة أديداس الرياضية حيث سيحصل اليوفي على 51 مليون يورو سنويًا حتى عام 2027 مقابل رعاية أديداس له.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن شركة JEEP تخطط لتجديد عقد رعايتها لليوفي مع زيادة الأرباح المالية لليوفي من 16 مليون يورو إلى 50 مليون يورو في الموسم الواحد.