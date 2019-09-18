كريم فهمي يثير الجدل بصورة مع زوجته وتعليق!

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شارك الفنان المصري كريم فهمي صورة تجمعه بزوجته دانيا البناوي عبر موقع إنستجرام لكنه أخفى وجهيهما، كنوع من الخصوصية.

وكتب كريم فهمي على الصورة: “حد ليه شوق في حاجة؟، مساء الفل على المحترمين، ولاد الناس المتربية”.

وأثار كريم فهمي الجدل بعد نشر الصورة، خاصةً وأنه قبلها بيومين نشر صورة لابنتيه كاميليا وناعومي، دون أن يُظهر وجههما أيضاً.

جدير بالذكر أن الفنان كريم فهمي يصور حالياً دوره في فيلم “ديدو”، من بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج‏ كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.

كريم فهمي من مواليد 4 ديسمبر 1982 وهو طبيب أسنان، وكاتب وممثل، ولد في مدينة القاهرة شقيقه السيناريست والممثل الشاب أحمد فهمي.

ودخل كريم فهمي إلى عالم الفن بعد أن نجح بالاختبار الذي وضعه القائمون على صناعة مسلسل “عرض خاص” لاختيار وجوه جديدة تقوم ببطولة المسلسل، حيث ظهر في المسلسل بشخصيته الحقيقية وهي شخصية دكتور أسنان يتمنى الدخول إلى عالم الفن ويتنازل عن مهنته من أجل تحقيق حلمه، غير أن كريم فهمي في الحقيقة لم يترك الطب.

وشارك كريم فهمي أيضاً في كتابة سيناريو فيلم “أوضتين وصالة” كما قام بتأليف فيلم “بيبو وبشير” وفيلم “مستر آند مسز عويس” وفيلم “هاتولي راجل” الذي شارك في بطولته أيضاً.

وتزوج كريم فهمي عام 2013 من دانيا البناوي وفي فبراير 2014 رُزق بابنته الأولى كاميليا وبابنته الثانية ناعومي في سبتمبر 2016 في أغسطس 2019 رزق بابنته الثالثة جميلة.