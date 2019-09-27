كلاب ضالة ومفترسة تهدد زوار أحد المنتزهات في تبوك!

كلاب ضالة ومفترسة تهدد زوار أحد المنتزهات في تبوك!

2019/09/27
الساعة 11:13 مساءً
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المواطن - أحمد العطوي - تبوك

شكا زوار منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك، من وجود الكلاب الضالة بالمنتزه، وقت تواجدهم بدون تدخل من أمانة المنطقة، حيث كان من المفترض تواجدها لوضع السم لهذه الكلاب التي أصبحت تهددهم بالمهاجمة بأي وقت.

وقال عبدالرحمن المطيري: إن هذه الكلاب ووجودها بالمنتزه تسبب خطرًا على الزوار، خاصةً الأطفال الذين يقومون باللعب بدرجاتهم أو بكرة القدم، مع العلم أن هذه الحيوانات ليست أليفة بل ضالة ومفترسة.

من جهته، تعجب خالد العنزي من وجود الكلاب في كل يوم وعلى مرأى من آليات البلدية دون تحرك لمكافحتها وإبعادها عن المنتزه، مطالبًا الأمانة بوضع حلول جذرية لمنعها من الاقتراب من المنتزه.

 


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