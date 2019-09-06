كلاسيكو #الهلال و #الاتحاد يسير على خطى توتنهام والسيتي

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال لمواجهة غريمه نادي الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 17 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر بعد 4 أيام من تاريخ المواجهة الآسيوية، إقامة مباراة ثانية بين الهلال والاتحاد، ولكن هذه المرة في الجولة الرابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام مباراة الدوري يوم 21 سبتمبر.

يذكر أن كلاسيكو الهلال والاتحاد سار على نفس خطى مباراة توتنهام ومانشستر سيتي الإنجليزيين في الموسم الماضي، حيث كانت المقابلة الأولى بين السيتي وتوتنهام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 17 إبريل من العام الجاري، ثم تقابل الفريقان بعدها يوم 20 إبريل في الدوري الإنجليزي وفاز مانشستر سيتي بهدف.

وكان لقاء الذهاب بين فريقي الاتحاد والهلال انتهى بالتعادل السلبي،في مباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويحتاج نادي الاتحاد للتعادل الإيجابي بأي نتيجة أو الفوز بأي فارق من الأهداف للعبور لدور الأربعة، بينما يحتاج الهلال للفوز فقط من أجل الصعود لدور نصف النهائي.

يذكر أن الهلال كان انتصر على الاتحاد في لقائي الدوري بالموسم الماضي، حيث فاز الهلال ذهابًا بثلاثية مقابل هدف في الرياض، وعاد مكررًا انتصاره في جدة بهدفين نظيفين.