كلوب أفضل مدرب في العالم 2019

المواطن - مروة نبيل

تُوِّج المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتسلم الألماني كلوب جائزة أفضل مدرب في العالم 2019 من رئيس فيفا، السويسري جياني إنفانتينو، في الحفل المُقام بمدينة ميلانو الإيطالية.

وقاد كلوب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، ونافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الجولة الأخيرة.

وتفوق كلوب على الإسباني بيب جوارديولا الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع مانشستر سيتي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي قاد فريق توتنهام هوتسبير إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.