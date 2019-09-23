كلوب: ثمانية مانشستر سيتي لا تُخيفني

المواطن - محمد سمعه

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن فوز مانشستر سيتي الكاسح على واتفورد بثمانية أهداف دون رد في الدوري الإنجليزي أول أمس السبت.

وأوضح كلوب قائلًا: رأيت أهداف مانشستر سيتي الثمانية، وكان عليّ متابعة اللقاء لرؤية كيفية إحراز السيتي للأهداف، بالطبع السيتي يملك قوة هجومية كبيرة، وسبق له أن هزم ليفربول بخماسية دون رد منذ سنوات قليلة في الدوري الإنجليزي.

وأضاف كلوب: ما يفعله مانشستر سيتي، لا توجد أندية كثيرة قادرة على فعله، ولكن في النهاية ليفربول سيلعب بأسلوبه، لأننا نريد الحصول على النقاط الثلاث.

وتابع كلوب: ثمانية مانشستر سيتي لا تخيفني ولم تذهلني بالقوة الكبيرة لأن ليفربول يُركز على هدفه وهو البقاء في المركز الأول من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول هزم، تشيلسي بالأمس 2/1 في الدوري الإنجليزي وذلك بعد 24 ساعة من فوز مانشستر سيتي على واتفورد.