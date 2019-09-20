كلوب يكشف آخر تطورات مصابي ليفربول

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، عن آخر تطورات لاعبي الريدز المصابين قبل مباراة تشيلسي، يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح كلوب موقف كيتا الذي أصيب بشد عضلي قبل مباراة ليفربول وتشيلسي في بطولة السوبر الأوروبي، وقال: “عاد نابي كيتا للتدريب مع الفريق. واليوم هو الظهور الأول له بالتدريبات الجماعية منذ إصابته، كما أنه قد يشارك أمام تشيلسي”.

وأضاف كلوب خلال تصريحاته لصحيفة “ميرور” البريطانية: “أليسون بيكر يكثف جهوده للتعافي في أقرب وقت، ولكن عودته إلى الفريق ليست وشيكة”.

وتابع تصريحاته بشأن حارس المرمى البرازيلي قائلًا: “أليسون حقق تقدمًا كبيرًا على مستوى التعافي، كما أنه خاض جلسة جيدة بالأمس مع مدرب الحراس جون أكتيربيرج”.

وواصل كلوب تصريحاته قائلًا: “أليسون لم يشارك بعد في تدريبات الفريق، ونحن نتابع الأمر يومًا بعد يوم وسنرى مدى تطور حالته، وسوف يبلغنا الجهاز الطبي بأي تحسن”.

وعن ديفوك أوريجي الذي عانى من إصابة في الكاحل، علق كلوب قائلًا: “من غير المرجح أن يكون لائقًا لمباراة تشيلسي، ولكن إمكانية استدعائه ليست مستبعدة”.