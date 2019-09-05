كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني توقع اتفاقية مع الشركة البريطانية للطيران والفضاء

كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني توقع اتفاقية مع الشركة البريطانية للطيران والفضاء

2019/09/05
الساعة 7:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وقعت في العاصمة البريطانية لندن اليوم مذكرة تفاهم تتضمن شراكة إستراتيجية بين كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة, والشركة البريطانية للطيران والفضاء والعلوم التقنية (بي آي إي سيستمز ,, BAE Systems) .
وقع الاتفاقية عميد الكلية الدكتور عبدالله الدهلاوي الذي أوضح أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع ثالث أكبر شركة للصناعات الفضائية والدفاعية والأمنية في العالم تهدف إلى تفعيل التعاون التدريبي والتقني بين الكلية والشركة في المجالات الدقيقة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وبين عميد الكلية أن من ثمار هذه الشراكة الإستراتيجية فتح آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع الشركة وعدد من الجامعات البريطانية المرموقه لدعم مرحلة تأسيس الكلية وفق أفضل معايير الجامعات العالمية.



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