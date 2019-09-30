كمارا والصحفي يُحفزان جماهير #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تفاعل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، هارون كمارا وزياد الصحفي، مع حملة مدرج الذهب، وقدموا 2000 تذكرة هدية لجماهير العميد، لحضور مباراة التعاون المقبلة.

وسبق كمارا والصحفي، البرازيلي رومارينهو وعبدالعزيز البيشي، حيث قدم كل منهما ألف تذكرة لجماهير الاتحاد؛ لتحفيزهم حضور مباراة التعاون من المدرجات، ودعم الفريق الأول لكرة القدم خلال هذه المرحلة الهامة.

ويواجه الاتحاد نظيره التعاون، مساء يوم غد الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع التعاون في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.