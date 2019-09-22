كم ساعة باليوم عليك أن تعمل في الإمارات؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

منعت حكومة دولة الإمارات المتحدة، العمل لأكثر من ٩ ساعات يوميًا في الأعمال أو الصناعات الشاقة، وأصدرت وزارة الموارد البشرية بالإمارات، بيانًا موجهًا للعاملين في القطاع الخاص، توضح فيه عدد ساعات العمل المسموح بها يوميًا.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد ساعات العمل المسموح بها للقطاع الخاص هي ٨ ساعات يوميًا، يمكن زيادتها إلى ٩ ساعات للشركات والمقاهي والفنادق لكن بعد الحصول على موافقة حكومية.

العمل لساعات إضافية:

يتم الموافقة على العمل لساعات إضافية، إذا كان الموظف سيحصل على أجر يعادل أجره العادي، بالإضافة إلى 25%، قد تصل إلى 50% إذا كانت ساعات العمل الإضافية، بين الساعة التاسعة ليلًا والرابعة صباحًا.

ومن غير المسموح، أن تتجاوز ساعات العمل الإضافية، ساعتين في اليوم، إلا إذا كان هذا العمل ضروريًا؛ لمنع حدوث خسارة هائلة.

وقت الاستراحة:

ولا تقل مدة الراحة خلال ساعات العمل الرسمية عن ساعة كاملة، يحصل عليها الموظف بشرط ألا يقضي ٥ ساعات متتالية دونها.

الإجازة:

الجمعة، هو يوم الإجازة الأسبوعية لجميع العمال، وإذا اقتضت الظروف أن يعمل الموظف بذلك اليوم فيحق له الحصول على يوم بديلًا عنه.