كنو: الغيابات لا تؤثر على #الهلال

المواطن - مروة نبيل

تمنى نجم الزعيم محمد كنو ظهور الجميع بمستوى جيد خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد الآسيوية، مشيدًا في الوقت ذاته بإمكانيات لاعبي الأزرق.

الهلال ضد الاتحاد:

ويلعب الهلال ضد الاتحاد على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يذكر أن مباراة الهلال ضد الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الغيابات لا تؤثر:

وتحدث كنو عن مباراة الهلال ضد الاتحاد قائلًا: “يضم الزعيم لاعبين يتمتعون بمستويات عالية، والغيابات لا تؤثر، ونأمل غدًا أن نظهر بالمستوى المعهود”.

وأضاف نجم الزعيم خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الاتحاد قائلًا: “تختلف طريقة اللعب باختلاف الفرق التي تُقابلها”.

واختتم محمد كنو تصريحاته قائلًا: “التسديد من خارج منطقة الجزاء قد يكون بالنسبة لنا حل أخير؛ وذلك بسبب وجود خط هجوم مميز”.