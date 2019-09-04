كواليس مفاوضات انتقال بوجبا إلى الريال

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، عن كواليس مفاوضات انتقال نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوجبا، إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولسكاير وافق في بداية الميركاتو على رحيل بوجبا إلى الريال، من أجل استثمار أموال الصفقة في ضم أكثر من لاعب مميز.

وقامت إدارة مانشستر يونايتد بفتح الباب أمام رحيل بوجبا، إلا أن ريال مدريد أبدى اهتمامه فقط؛ ولكنه لم يتقدم بأي عرض لضم اللاعب الفرنسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تراجع ريال مدريد يعود إلى عدم قدرته على إبرام أي صفقة ضخمة، بعد أن تعاقده مع البلجيكي إيدين هازارد قادمًا من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو.

وأوضحت أن مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان كان مقتنعًا بضرورة ضم بوجبا، إلا أنه لم ينجح في جعل إدارة الميرنجي تقدم ما يقرب من 150 مليون يورو لحسم الصفقة.