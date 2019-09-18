كوتينيو: أتعلم من مولر.. وليفاندوفسكي ظاهرة

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم بايرن ميونيخ الألماني، البرازيلي فيليب كوتينيو بالثنائي توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي، مؤكدًا رغبته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع العملاق البافاري.

وانضم البرازيلي الدولي كوتينيو إلى صفوف بايرن ميونيخ هذا الصيف، على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني، ما يُهدد مولر بفقدان مكانته في التشكيلة الأساسية للفريق الألماني.

وكشف كوتينيو عن مركزه المفضل خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”، وقال: “أريد التواجد فقط داخل أرض الملعب، أما بالنسبة لوضعي داخل الميدان فهذا متروك للمدرب”.

وتابع: “لا يوجد سر في ذلك، أشعر براحة أكبر عندما ألعب في قلب الملعب خلف المهاجم، هذا مركزي المفضل، لكني ألعب أيضًا كلاعب وسط أيسر، لعبت مع ليفربول وبرشلونة مباريات عديدة في هذا المركز، لكني أظهر بأفضل مستوياتي خلف المهاجم، حيث أشعر بحرية كبيرة”.

وعن المنافسة التي بدأت بينه وبين مولر، قال: “توماس قدوة ونموذج يحتذى به ونجم عالمي، ولا أرى أن هناك مشكلة بيننا، سعيد بتمكني من اللعب بجواره في فريق واحد.. يمكنني تعلم منه الكثير نظرًا لأنه يمتلك خبرات هائلة، ما أتمناه فقط أن نحقق أهدافنا سويًا”.

وأثنى نجم المنتخب البرازيلي الأول، على إمكانيات المهاجم البولندي ليفاندوفسكي، وقال: “إنه لاعب مذهل وظاهرة، تسجيل الأهداف أمر سهل بالنسبة له، فإذا أتيحت له الفرصة، تجد الكرة داخل الشباك”.

ورفض كوتينيو اختيار لاعب معين أذهله بقدراته في بايرن ميونيخ، وقال: “كافة اللاعبين هنا لديهم جودة عالية، أعرف ذلك من قبل بمشاهدتهم عبر التلفاز، لكنهم على الطبيعة يبدون أفضل مما اعتقدت”.

وأشار كوتينيو إلى أن بايرن ميونيخ يملك فرصة كبيرة في التتويج بالشامبيونزليج هذا الموسم، مؤكدًا أنه يضم مجموعة رائعة من اللاعبين وجهاز فني مميز، والجميع لديه طموح الفوز باللقب.

وبشأن انطباعه عن مدربه كوفاتش، قال كوتينيو: “لدي انطباع ممتاز عنه، لأنه يعمل بمنتهى الجدية ويتمتع بمصداقية عالية، وخلال التدريبات يركز على كافة التفاصيل الصغيرة، كما أنه يتعامل بانفتاح مع كافة اللاعبين”.