كوتينيو: كلوب من أعظم المدربين في العالم

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم نادي برشلونة المعار إلى صفوف بايرن ميونيخ، فيليب كوتينيو سعادته بالتواجد مع البافاري، مؤكدًا أن مدربه السابق يورجن كلوب لعب دورًا في انضمامه إلى بطل ألمانيا.

وقال كوتينيو: “الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث في كرة القدم، سعيد لوجودي في بايرن ميونخ، أريد الظهور بشكل مميز.. لا أشعر بأنني نجم مميز في الفريق البافاري، فقط أريد أن أظهر أفضل شيء لدي معهم”.

وعن دور كلوب، قال خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو”: “لقد بعث لي رسالة يتمنى لي فيها الحظ السعيد، وأخبرني أن بايرن فريق عظيم، وأنني سأكون سعيدًا باللعب في الدوري الألماني”.

واختتم كوتينيو تصريحاته قائلًا: “”كلوب مدرب عظيم وأحد أفضل المدربين في العالم، وقائد حقيقي، تعلمت منه الكثير خاصة على المستوى العقلي، وكان لي الشرف بالعمل معه”.