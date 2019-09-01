كوريا الشمالية ترد على مزاعم سرقة ملياري دولار

المواطن - متابعة

أكدت كوريا الشمالية، أمس الأحد، أنه لا صحة للمزاعم بشأن جمعها ملياري دولار من الهجمات الإلكترونية على البنوك وبورصات العملات المشفرة، واتهمت الولايات المتحدة بنشر تلك الشائعات.

وذكر تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي أن كوريا الشمالية استخدمت هجمات إلكترونية “واسعة النطاق وشديدة التعقيد” لسرقة بنوك وبورصات العملات المشفرة لتجمع ملياري دولار استخدمتها في تمويل برامج أسلحة دمار شامل.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عنبيان للمتحدث باسم لجنة التنسيق الوطنية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن “الولايات المتحدة وقوى معادية أخرى تنشر الآن شائعات تكشف عن سوء نية”.

وأضاف البيان: “اختلاق مثل هذا من قبل القوى المعادية ليس سوى لعبة قذرة هدفها تشويه صورة جمهوريتنا وإيجاد مبرر للعقوبات وحملة الضغط ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.