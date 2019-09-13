كومباني يدعم نجم مانشستر سيتي

المواطن - مروة نبيل

حرص قائد مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، فينسنت كومباني على دعم المدافع جون ستونز بعد تعرضه لانتقادات خلال الفترة الماضية.

وقال فينسنت كومباني: “أتمنى له الثبات في المستوى وفي اللياقة وبعدها سيرى العالم مدى براعته.. إذا فاز مع مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا سينتقل إلى مستوى مختلف”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “يجب أن يستعيد ستونز الثقة في نفسه ولا أرى علامات ضعف لديه تدعو للقلق. إنه مدافع من أعلى مستوى وسيبدأ في لعب مباريات الآن وسيتحسن وضعه دون شك”.

وانضم جون ستونز إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في 2016، وارتكب أخطاء متكررة بجانب تعدد الإصابات؛ لينتزع مكانه إيمريك لابورت منذ منافسات الموسم الماضي.

وغاب جون ستونز عن أول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي بسبب مشكلة بالفخذ، إلا أنه قد يعود للعب بجوار نيكولاس أوتاميندي خلال مواجهة نوريتش سيتي، بعد تعرض لابورت لإصابة في الركبة تستدعي الخضوع لجراحة.