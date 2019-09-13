كونتي: مباراة أودينيزي هي لقاء العمر لـ إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

وصف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، مواجهة أودينيزي بأنها لقاء العمر للاعبي الإنتر مضيفًا أن أليكسيس سانشيز سيستعيد مستواه خلال فترة تواجده في الإنتر.

وتحدث كونتي في المؤتمر الصحافي قبل مباراة أودينيزي قائلًا: العودة من التوقف الدولي تكون دائمًا ذا تأثير إيجابي أو سلبي للاعبين من الناحية الذهنية والبدنية.

وأضاف كونتي: يجب أن نُفكر بشكل جيد في مباراة أودينيزي؛ لأنها مباراة العمر بالنسبة للاعبي الإنتر.

وتابع مدرب الإنتر: أليكسيس سانشيز لاعب كبير فقد تألق كثيرًا ونجح في الفوز بالبطولات مع برشلونة ولعب للبارشا ومانشستر يونايتد.

سيحل نادي أودينيزي ضيفًا على إنتر ميلان، غدًا السبت، في ملعب السان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.