كويلار: لم نُوفق في إحراز المزيد من الأهداف

كويلار: لم نُوفق في إحراز المزيد من الأهداف

2019/09/14
الساعة 10:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أبدى الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب نادي الهلال، حزنه الشديد، وذلك بعد تعادل أزرق العاصمة اليوم، مع نادي الفيحاء في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جوستافو كويلار بعد نهاية المباراة: كان بإمكاننا تسجيل مزيد من الأهداف في مباراة الفيحاء ولكننا لم نُوفق.

وكشف المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، السبب الأساسي وراء تعادل أزرق العاصمة اليوم مع نادي الفيحاء في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث لوسيسكو في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الهلال والفيحاء قائلًا: حصلنا على 10 فرص ولو سجلنا منها واحدة فقط وتقدمنا بالهدف الثاني لما حدث ما حدث.

بدأ الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء، بأداء متوسط من قبل الفريقين مع عدم وجود محاولات خطيرة تُذكر، حتى انتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل نواف العابد الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة الخمسين بعد متابعة رائعة لكرة اللاعب السوري عمر خربين.

ووسط احتفال لاعبي الهلال بالفوز، باغت الفيحاء الفريق الهلالي وسجل هدف التعادل عبر اللاعب أرسينيو مارتينيز في الدقيقة الرابعة والتسعين.


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