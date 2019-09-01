كويلار يطير إلى الرياض

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن سفر الكولومبي جوستافو كويلار باتجاه العاصمة الرياضة، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب كويلار وهو بالطائرة في طريقه إلى دبي، ومنها إلى الرياض للانتظام في مران الزعيم.

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع الكولومبي جوستافو كويلار قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي لمدة 4 سنوات مقبلة.

يُذكر أن جوستافو كويلار من نجوم المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، وشارك معه في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي أُقيمت في البرازيل مؤخرًا، ونجح في هز شباك باراجواي.