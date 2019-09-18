كيف احتفل لاعبو #الهلال بالتأهل الآسيوي؟

المواطن - مروة نبيل

أعرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن سعادتهم بالفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، عبر حساباتهم الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب قائد الهلال محمد الشلهوب: “ألف مبروك يا الجمهور الوفي.. (القوة الزرقاء) كنتم بالفعل قوة هلالية زرقاء بمرتبة زعماء.. شكرًا لإخواني اللاعبين على الروح والأداء المميز.. والقادم أهم.. وهاردلك للاتحاد”.

وقال عبدالله المعيوف: “اللهم لك الحمد والشكر ألف مبروك يا زعماء الفوز والتأهل تستاهلون الله يوفقنا بالجاي ونفرح جميعًا”، وكتب عبدالله عطيف: “الحمد لله يا رب وألف مبروك يا أغلى جمهور التأهل المستحق وشكرًا إخواني اللاعبين”.

وعلق سالم الدوسري قائلًا: “قلتوا: ألعب يا هلال، جمهورك وراك.. ونقول: كيف ما نفوز وأنتم ورانا وسندنا وتشجيعكم سلاحنا الأول.. ألف مبروك للأمة الهلالية وإن شاء الله تكمل أفراحنا بالتأهل للنهائي ثم تحقيق البطولة”.

وتابع هتان باهبري: “الحمد لله كثيرًا.. أبارك لكل الزعماء التأهل إلى نصف نهائي آسيا وشكرًا لجمهورنا الغالي على الدعم والمساندة .. وهاردلك لزملائي وإخواني في نادي الاتحاد”.

وأضاف محمد جحفلي: ” اللهم لك الحمد ألف مبروك التأهل.. شكرًا إخواني اللاعبين على الروح والقتالية يعطيكم العافية والشكر الأكبر لكم جمهورنا الرائع تستاهلون الفوز يا المدرج الفخم”.

وهنأ السوري عمر خربين لاعبي الهلال وقال: “اللهم لك الحمد.. ألف مبروك جماهير الزعيم.. ألف مبروك الفوز والتأهل.. مبروك زملائي اللاعبين المستوى الرائع”، وقال محمد البريك: ” اللهم لك الحمد ألف مبروك جماهير الزعيم الفوز والتأهل هاردلك أشقاءنا في نادي الاتحاد”.