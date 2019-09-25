كيف تعامل كارلوس فيلانويفا مع انتقادات الاتحاديين؟

المواطن - محمد سمعه

واجه اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب نادي الاتحاد، انتقادات شرسة من قبل الجمهور الاتحادي؛ وذلك لتراجع مستواه في الفترة الأخيرة مع العميد.

ومن أجل الابتعاد عن ضغط الانتقادات، قام اللاعب كارلوس فيلانويفا بغلق التعليقات في حسابه على الإنستجرام؛ وذلك تجنبًا للدخول في مشادات مع الجمهور الاتحادي.

وكان فيلانويفا كتب منشورًا عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: لا تستسلم أبدًا.

وفي وقت سابق، أبدى التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لـ نادي الاتحاد، حزنه الشديد؛ وذلك بسبب انتقاد الجماهير الاتحادية له ومطالبتهم بإقالته، عقب الخسارة من الهلال السبت الماضي في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان سييرا تحدث بعد مباراة الهلال قائلًا: أنقذت نادي الاتحاد من الهبوط في الموسم الماضي، والآن يُطالبون بإقالتي، حقيقة أشعر بالصدمة.

بالطبع تصريحات سييرا ستُغضب فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، خاصة أن الجمهور لم يتحمل الخسارة أمام الهلال وكان يُمني النفس بالثأر من الزعيم بعد إقصائه لـ نادي الاتحاد من ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري.

وبعد نهاية مباراة الهلال السبت الماضي، انفجرت جماهير نادي الاتحاد من الغضب الشديد وطالبوا إدارة أنمار الحائلي عبر تويتر بإقالة سييرا وطرده من النادي؛ بسبب إصراره على بعض اللاعبين الذين لا يقدمون أي شيء للعميد في المباريات الأخيرة.