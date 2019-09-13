كيف ساهم ميسي في تطوير مورينيو كمدرب؟

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو أن نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي ساهم في تطوره كمدرب.

وقال المدير الفني البرتغالي، خلال تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو”: “ميسي جعلني مدربًا أفضل، أعتقد أن طبيعته هي التغلب على نفسه”.

وأضاف مورينيو قائلًا: “أقول دائمًا أنني مدين بالفضل للاعبي الفرق التي دربتها، وحتى لاعبي الخصوم الذين واجهتهم وسببوا لي المشاكل”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “على سبيل المثال، ميسي لم يلعب في أي فريق دربته، لكني لعبت ضده وجعلني مدربًا أفضل لأنني كنت أضطر إلى التحضير للمباريات وتنظيم فريقي بشكل جيد”.

يُذكر أن مورينيو واجه ميسي مرات عديدة، حينما درب ريال مدريد في الفترة بين 2010 وحتى 2013، نظرًا لكونه يلعب في صفوف برشلونة، بخلاف المواجهات القارية مع الفرق الأخرى التي دربها مثل تشيلسي وإنتر ميلان.