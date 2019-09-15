كيف يتصرف الاتحاد مع تهديدات لويس خيمينيز؟

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب التشيلي لويس خيمينيز لاعب نادي الاتحاد عن استيائه الشديد من التهديدات بالقتل التي تعرض لها مؤخرًا عقب خسارة الاتحاد من ضمك أول أمس الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب لويس خيمينيز رسالة عبر Story حسابه الرسمي في الإنستجرام قائلًا: أعتذر لجمهور الاتحاد على الخسارة من ضمك، والفريق لم يكن في أفضل حالاته وأعدكم بأننا سنقاتل بقوة من أجل تحقيق الأفضل خلال المباريات المقبلة.

وأضاف خيمينيز: من فضلكم يجب احترام لاعب كرة القدم خارج المستطيل الأخضر؛ لأنني تلقيت أنا وأسرتي وأطفالي تهديدات بالقتل، أود أن أشكركم من كل قلبي على ترحيبكم بي ولكنني أحتاج إلى دعمكم والفريق كذلك من أجل ما هو قادم، وسنلعب من أجل الفوز.

من المتوقع أن تقوم إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بتشكيل لجنة قانونية لملاحقة المهددين قضائيًا من أجل حماية اللاعب التشيلي والمنضم في صيف 2019 إلى العميد قادمًا من صفوف نادي بالستينو التشيلي.

وجاءت أرقام لويس خيمينيز في مباراة الاتحاد وضمك كالتالي: لعب لمدة خمسين دقيقة لم يتمكن خلالها من مراوغة أي لاعب من الفريق الخصم، كذلك لم يُسدد أي كرة على مرمى الخصم ولم يخلق أي فرص هجومية وخسر الكرة خمس مرات مما جعل جمهور الاتحاد يغضب منه بسبب أدائه.