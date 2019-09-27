كين يُفسر سبب تراجع توتنهام

المواطن - مروة نبيل

فسر نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين حالة التراجع التي يعيشها الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، وودع بطولة كأس الرابطة أمام كولتشستر يونايتد القادم من الدرجة الرابعة.

وقال كين خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”: “انتهى الميركاتو في أوروبا منذ فترة قريبة، وكان هناك نجوم في الفريق يريدون المغادرة، كما أن بعض اللاعبين كانوا على وشك الرحيل”.

وأضاف نجم توتنهام هوتسبير: “لا يكون الوضع في الفريق سهلًا في هذه الحالة، ولكن الميركاتو انتهى، وعلى الجميع قيادة الفريق للسير في الاتجاه الصحيح”.

وتابع: “كل من يشارك يجب أن يقدم كل ما لديه للفريق. هذا هو كل ما نطلبه. عليك أن تضع مصالحك جانبًا وتأكد أنك تعمل على أعلى مستوى، لأن ذلك سوف يخدم مصالحك أيضًا”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “من الصعب فهم أين الخطأ الذي أصاب الفريق هذا الموسم، حيث أننا نتدرب جيدًا ونفعل كل شيء بشكل صحيح، لكن ربما لم نبدأ المباريات بالأسلوب الأمثل”.

واستكمل: “مباراة كريستال بالاس التي فاز بها توتنهام بنتيجة 4-0 هي أفضل مثال على الطريقة التي يجب أن نبدأ بها اللقاءات، لا سيما على مستوى الهجوم والضغط واستغلال الفرص، وهذا ما اعتادنا على القيام به في المواسم السابقة، وخاصة في المباريات التي تقام على ملعبنا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “نحن بحاجة فقط لإيجاد طريقة لاستعادة هذا الشعور الجيد، والتخلص من الأزمة الحالية للفريق.. إذا خسرنا.. أعتبر ذلك خسارة لي، وإذا فزنا فأنا أصبح سعيدًا سواء سجلت أم لا، فأنا لا أشعر بالقلق بشأن وضعي، ولكني أقلق أكثر على وضع الفريق”.