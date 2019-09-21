لا جديد .. #الهلال يفوز بثلاثية على #الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في الفوز على الاتحاد في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثية مقابل هدف.

وكان انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال، بتقدم الفريق الهلالي بثنائية مقابل هدف.

تقدم الهلال بالهدف الأول عبر كارلوس إدواردو في الدقيقة الخامسة عشرة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والعشرين.

ونجح رومارينيو في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ الاتحاد بعد مراوغة مميزة في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني، شهدت المباراة طرد اللاعب عبدالإله المالكي من نادي الاتحاد في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وأضاف اللاعب الإيطالي جيوفنكو الهدف الثالث لـ الهلال في الدقيقة الـ90 مستغلًّا خطأ قاتلًا من المدافع المغربي مروان داكوستا مدافع الاتحاد.

ويذكر أن نتيجة مباراة اليوم، تُشبه نتيجة مباراة إياب دور الـ8 في دوري ابطال آسيا، حيث فاز الهلال يوم الثلاثاء الماضي على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

أصبح رصيد الهلال بعد الفوز 10 نقاط في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الـ14.