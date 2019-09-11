لا خطط بديلة لاتفاق أوبك+

المواطن - الرياض

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو في بيان لوكالة أنباء الإمارات، أمس الثلاثاء، إنه لا توجد حتى الآن خطط بديلة لاتفاق أوبك+.

وأضاف باركندو أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، ملتزمون بأخذ القرارات الضرورية بما يكفل استقرار سوق النفط العالمية وتوازنها.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط إلى أعلى مستوياتها في نحو 6 أسابيع أمس الثلاثاء لتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها سيتفقون على تمديد تخفيضات إنتاج الخام لدعم الأسعار.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة الجديد والعضو القديم بوفد المملكة إلى أوبك، إن سياسة الرياض لن تتغير وإن اتفاق خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميًا سيستمر.

وأضاف أن التحالف المسمى أوبك+، الذي يضم منتجين من خارج أوبك مثل روسيا، سيظل قائماً لفترة طويلة.