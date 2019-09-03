لبنان تستدعي السفير التركي احتجاجًا على بيان أوغلو

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية السفير التركي احتجاجًا على بيان صادر عن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو يتهجم فيه على لبنان وقادتها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها: استدعى مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير غادي الخوري في وزارة الخارجية والمغتربين، السفير التركي في لبنان هاكان تشاكل، على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية رقم 258 بتاريخ 1/9/2019، والذي تضمن تعابير ولغة لا تتطابق مع الأصول الديبلوماسية والعلاقات الودية التاريخية بين الدولتين والشعبين اللبناني والتركي.
وتابع البيان: وفي هذا السياق طلب السفير الخوري استيضاحًا حول بيان الخارجية التركي وتصحيحًا واضحًا للخطأ من الجانب التركي، لتجنب سوء التفاهم حفاظًا على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين ومنعًا للإضرار بها.