لجنة الانضباط تُغرم #الاتحاد والأهلي

المواطن - مروة نبيل

وقّعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبات مالية على ناديي الاتحاد والأهلي؛ بسبب مبارياتهما ضد الهلال والفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وألزمت اللجنة نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، بسبب سلوك جمهوره خلال مباراة الهلال، حيث قام بإلقاء علب مياه باتجاه حارس المرمى والمنطقة الفنية المخصصة للعميد.

كما ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق، النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال؛ بسبب تأخر تسليم قائمة أسماء المشاركين في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي ضد الفتح.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد فاز على نظيره الاتحاد بنتيجة 3/1 على ملعب الجوهرة المشعة، فيما تمكن الراقي من الفوز خارج ملعبه على الفتح بهدفين دون رد.