لديه 3 من العمالة المنزلية فهل يتأثر دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن تأثير وجود عمالة منزلية على الدعم الذي يحصل عليه من برنامج حساب المواطن، حيث إن لديه 3 من العمالة.

وأكد حساب المواطن ردًّا على الاستفسار أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم البرنامج، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ولفت حساب المواطن إلى أن لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

وكان حساب المواطن بدأ منذ الساعات الأولى من يوم 10 سبتمبر، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22.

وبلغت قيمة الدفعة الـ22 من حساب المواطن، 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابعٍ، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.

وشملت الدفعة 83% من الأسر والأفراد المؤهلين كما تضمنت أكثر من 10 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

من جهة أخرى، بدأت عملية التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق نوفمبر 2019، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.