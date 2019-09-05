لعب عشوائي .. نبرة غاضبة من عشاق الأخضر بعد التعادل

المواطن - محمد سمعه

أبدت الجماهير السعودية عدم رضاها على أداء المنتخب السعودي وذلك بعد تعادله اليوم الخميس مع منتخب مالي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

واتجهت الجماهير للتعليق على أداء الأخضر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” حيث قال مقيم المدربين: “المنتخب السعودي يعود لوضعه الطبيعي مع هيرفي رينارد، وهو اللعب العشوائي وإرجاع الكرة للخلف عند الضغط، هذا مستوى لاعبي الأخضر بعد رحيل الداهية بيتزي”.

أما أبو ضاري بطل الدوري الـ17 فقال: “نشتاق لـ مارفيك”.

وقال حميدان بعد التعادل مع مالي: “مستوى هزيل وسيئ واختيار اللاعبين أسوأ، الميزة الوحيدة فقط هو وجود المهاجم الحمدان، كنو والدوسري رغم سوء مستواهم لعبوا المباراة كاملة تقريبًا؟ لماذا؟ أين نواف العابد أفضل لاعب سعودي؟

وارتضى المنتخب السعودي بالتعادل الإيجابي مع منتخب مالي بهدف لكل فريق وديًا في المباراة والتي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويُذكر أن اللاعب أداما تراوري تقدم بالهدف الأول للمنتخب المالي في الدقيقة السابعة والثلاثين، عبر تصويبة قوية خدعت الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب السعودي من محاولاته الهجومية، حتى نجح نجم الهلال سالم الدوسري في إحراز هدف التعادل للأخضر في الدقيقة الثالثة والخمسين، بعد عرضية متقنة من اللاعب عبدالله الحمدان.

واصل المنتخب السعودي أداءه الجيد في الشوط الثاني، أملًا في إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي المنتخب المالي.

وتأتي مباراة مالي، في ظل استعداد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب اليمن يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.