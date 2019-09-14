لقطات صادمة لحرق سيارة مهندسة ديكور في تبوك والشرطة تحقق

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

تفاجأت شابة تعمل في مجال الديكور بإحراق مركبتها في تبوك، وذلك خلال وجودها بمهمة عمل في مركز شرما الذي يبعد 120 كم عن المنطقة.

وقالت مهندسة الديكور ربا الكثيري في تصريحات إلى “المواطن“: إنها تسكن بحي رحيل بتبوك منذ فترة طويلة، ولا توجد عداوات بينها وبين أحد ولا حتى أسرتها، مضيفةً أنها كانت في مهمة عمل بشرما وكانت أسرتها موجودة بالمنزل وقت إحراق المركبة التي تملكها وهي موديل 2013، لتتفاجأ بالخبر أثناء عودتها إلى تبوك.

وأضافت: أن هذا عمل جبان وتخريبي ولا أعلم ما هو الهدف منه تحديدًا. هل هو ترويع أم تخريب؛ حيث إنه كان يوجد بالمنزل والدتي ولا يفصلها عن السور الخارجي سوى أربعة أمتار فقط.

وتابعت أنها قدمت بلاغًا إلى شرطة المنطقة والبحث الجنائي وقد سجل أحدهم شهادة لديهم لعلها تفيد في التحقيقات والوصول للجناة في أسرع وقت ممكن، مؤكدةً أن تقرير الدفاع المدني يؤكد أن المركبة يوجد عليها آثار بنزين، بالإضافة إلى وجود علبة بنزين بجوار المركبة.

وقد أكد مصدر بمدني تبوك، في تصريحات إلى “المواطن“، أن الحريق يوجد به شبهة جنائية، وتم تسليم الملف للشرطة بحكم الاختصاص.

كما علمت ” المواطن ” بأنه تم ضبط ثلاثة أشخاص من قبل الجهات الأمنية بتبوك وتم إحالتهم الى النيابة العامة لإستكمال الإجرات النظامية بحقهم.