لقطات من اختتام مهرجان ولي العهد للهجن بحضور الأمير محمد بن سلمان

لقطات من اختتام مهرجان ولي العهد للهجن بحضور الأمير محمد بن سلمان

2019/09/15
الساعة 9:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بينت لقطات رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، للحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، وذلك بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، بحضور الأمراء، والشيوخ، وضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولدى وصول ولي العهد لميدان الهجن يرافقه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، كان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي.
بعد ذلك انطلق الشوطان الأخيران لمهرجان ولي العهد للهجن.


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