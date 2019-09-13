لقطات من الصلاة على الشهيد فارس الشمري في حائل

المواطن - واس

أدى نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وجموع المصلين بعد صلاة الجمعة اليوم، صلاة الميت بجامع برزان بمدينة حائل، على شهيد الواجب جندي أول فارس بن رجاء الأدهم الشمري، الذي استُشهد في أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لذوي الشهيد، كما نقل تعازي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، لذوي الشهيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب والد الشهيد رجاء الأدهم الشمري عن فخره واعتزازه باستشهاده ابنه في ميادين الشرف، مجددًا العهد والولاء للقيادة الرشيدة باسمه وكل ذوي الشهيد، مؤكدًا تواصل بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره معبرًا عن شكره للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل ونائبه على وقفتهم غير المستغربة مع شهيد الواجب ومع ذويه، سائلًا الله أن يحفظ الوطن وقيادته، وأن يتغمد المولى القدير شهداء الواجب بواسع رحمته، وأن يسكنهم أعلى درجات الجنة إنه سميع مجيب.