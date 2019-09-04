لماذا أراد #النصر التخلص من أمرابط لـ #الهلال و #الأهلي ؟

المواطن - محمد سمعه

ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة، عن نية نادي النصر التخلص من نجمه المغربي نور الدين أمرابط في فترة الانتقالات الصيفية بالمملكة قبل انتهائها.

وقال الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية: إن إدارة نادي النصر عرضت بيع أمرابط على الهلال والأهلي، من أجل ضم سلمان الفرج أو سلمان المؤشر في الميركاتو الصيفي.

وأبدى محمد أبو هداية اندهاشه من رغبة النصر ببيع أمرابط قائلًا: ما الذي بينه وبين النصراويين ليتم عرضه في شكل مقايضات بهذا الشكل؟!

من ناحية أخرى، تبحث إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، عن تحديد مصير الحارس وليد عبدالله واللاعب البرازيلي بيتروس خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن الثنائي أصبح قريبًا من دخول منطقة الستة أشهر الأخيرة في عقده، حيث إذا لم تُجدد إدارة النصر لهما فمن حقهما التفاوض مع أي نادٍ آخر.

وتحتاج إدارة النصر تقريرًا من المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك من أجل حسم مصير اللاعبين بيتروس ووليد عبدالله خلال الفترة المقبلة.

وكان بيتروس انضم إلى النصر في 2018 قادمًا من الدوري البرازيلي، بينما انضم وليد عبدالله لنادي النصر في فبراير من عام 2017 قادمًا من نادي الشباب.

وقدم ناديا الهلال والنصر أداءً أكثر من رائع خلال أول جولتين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019- 2020.

ونجح الهلال وجاره النصر في الحصول على العلامة الكاملة بضم ست نقاط إلى رصيدهما بين الأندية الستة عشرة، حيث فاز الهلال في أول جولتين على ناديي أبها والرائد على الترتيب، بينما فاز النصر على ناديي ضمك والفتح.

ويذكر أن حصول كل من قطبي العاصمة على ست نقاط إنذار بتجدد المنافسة بينهما على نيل لقب الدوري السعودي في الموسم الحالي، بعد منافسة نارية بينهما في الموسم الماضي انتهت بتتويج العالمي بلقب الدوري.