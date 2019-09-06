لماذا رفض باريس سان جيرمان بيع نيمار لـ يوفنتوس؟

المواطن - محمد سمعه

رفضت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عرضًا من نادي يوفنتوس الإيطالي وذلك لبيع البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن يوفنتوس قدم عرضًا قدره 100 مليون جنيه إسترليني مع عرض الأرجنتيني باولو ديبالا على إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار لكن إدارة النادي الباريسي رفضت.

وكان نيمار رغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والانضمام لـ برشلونة الإسباني في صيف 2019 ولكن الإدارة الباريسية تعمدت إفشال الصفقة بطلب مبالغ مالية كبيرة من البارشا.

وقالت تقارير إخبارية، إن برشلونة سيحاول التعاقد مع نيمار في صيف 2020.

يذكر أن نيمار شارك مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2018 والتي أُقيمت بـ روسيا.