لماذا رفض نجم برشلونة السابق الانتقال لـ ريال مدريد؟

المواطن - محمد سمعه

كشف الإسباني سيسك فابريجاس لاعب وسط نادي موناكو الفرنسي، أنه رفض الانضمام لـ ريال مدريد الإسباني خلال فترة من فترات مسيرته الكروية.

ونقلت صحيفة أس الإسبانية تصريحات فابريجاس الذي قال: ريال مدريد أراد التعاقد معي مرتين، المرة الأولى كنت تركت فيها برشلونة وعمري 18 عامًا لانضم إلى أرسنال الإنجليزي، ورغم أن الريال قدم لي مبلغًا كبيرًا لكنني كنت أُفضل البقاء مع أرسنال.

وتابع فابريجاس: وقتها أرسن فينغر كان يُراهن عليّ، وكنت سعيدًا للغاية بالطريقة التي تعامل بها معي مسؤولو ريال مدريد.

ويذكر أن فابريجاس لعب مع برشلونة من عام 2011 حتى 2014، ثم انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي من 2014 إلى 2019.

ويلعب فابريجاس حاليًا مع نادي موناكو منذ يناير من العام الحالي.

فاز فابريجاس بلقب كأس أمم أوروبا عام 2012 مع المنتخب الإسباني، وتُوج أيضًا بلقب كأس العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا.