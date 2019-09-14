لماذا غضب جمهور #الاتحاد من لويس خيمينيز؟

المواطن - محمد سمعه

لم يقتنع جمهور نادي الاتحاد بأداء اللاعب التشيلي لويس خيمينيز، خلال مباراة ضمك التي أُقيمت بالأمس في الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أكد اللاعب التشيلي لويس خيمينيز، لاعب نادي الاتحاد، أنه تلقى تهديدات بالقتل، وذلك بعد خسارة الاتحاد بالأمس أمام نادي ضمك.

وجاءت أرقام لويس خيمينيز في مباراة الاتحاد وضمك كالتالي: لعب لمدة خمسين دقيقة لم يتمكن خلالها من مراوغة أي لاعب من الفريق الخصم، كذلك لم يُسدد أي كرة على مرمى الخصم ولم يخلق أي فرص هجومية وخسر الكرة خمس مرات.

وكتب لويس خيمينيز رسالة عبر Story حسابه الرسمي في الإنستجرام قائلًا: أعتذر لجمهور الاتحاد على الخسارة من ضمك، والفريق لم يكن في أفضل حالاته، وأعدكم بأننا سنقاتل بقوة من أجل تحقيق الأفضل خلال المباريات المقبلة.

وأضاف خيمينيز: من فضلكم يجب احترام لاعب كرة القدم خارج المستطيل الأخضر؛ لأنني تلقيت أنا وأسرتي وأطفالي تهديدات بالقتل، أود أن أشكركم من كل قلبي على ترحيبكم بي، ولكنني أحتاج إلى دعمكم والفريق كذلك من أجل ما هو قادم، وسنلعب من أجل الفوز.

وانضم خيمينيز إلى نادي الاتحاد قادمًا من صفوف نادي بالستينو التشيلي في صيف 2019.