لماذا فشل انتقال دي ليخت إلى برشلونة؟

لماذا فشل انتقال دي ليخت إلى برشلونة؟

2019/09/30
الساعة 7:48 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

فشل نادي برشلونة الإسباني صيف 2019 في التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت الذي انتقل مؤخرًا في الميركاتو الصيفي من نادي أياكس أمستردام الهولندي إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، إن المدافع الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة كان السبب الرئيسي وراء فشل انضمام دي ليخت للبارشا.

وأكدت الموندو أن بيكيه هو من طلب من إدارة برشلونة عدم التعاقد مع دي ليخت خوفًا على مكانه في التشكيل الأساسي للبارشا.

وكان دي ليخت تألق في الموسم الماضي مع نادي أياكس حيث وصل مع النادي الهولندي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019 أمام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي، كان سبق له الاهتمام بضم دي ليخت قبل إتمام انتقاله لـ يوفنتوس.


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