لماذا يرغب توتي في الانضمام إلى بوكا جونيورز؟

لماذا يرغب توتي في الانضمام إلى بوكا جونيورز؟

2019/09/11
الساعة 8:47 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

قال الأرجنتيني نيكولاس بورديسو، مدافع نادي روما الإيطالي السابق: إن النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة روما يرغب في الحضور إلى الأرجنتين لمتابعة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في كلاسيكو الكرة الأرجنتينية.

ونقلت شبكة Cnn تصريحات بورديسو والذي قال: توتي أخبرني بأنه يود الانضمام إلى مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت التي تُقام في نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادورس.

وأضاف بورديسو: توتي ليس الوحيد، ولكن هناك الكثير من نجوم كرة القدم يودون متابعة المباراة.

يذكر أن توتي كان اعتزل كرة القدم في صيف عام 2017، وتُوج كذلك مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم عام 2006 بألمانيا.


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