لم يودع له مبلغ حساب المواطن فما الحل؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار مستفيد لم يتم إيداع مبلغ الدعم المخصص لهذا الشهر في حسابه.

وقال حساب المواطن: إنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر سبتمبر، ويمكن مراجعة البنك والتأكد من أنه لم يتم الإيداع، ويلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية” دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب.

وكان حساب المواطن بدأ منذ الساعات الأولى من يوم 10 سبتمبر، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22.

وبلغت قيمة الدفعة الـ22 من حساب المواطن، 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابعٍ، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.

وشملت الدفعة 83% من الأسر والأفراد المؤهلين كما تضمنت أكثر من 10 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

من جهة أخرى، بدأت عملية التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق نوفمبر 2019، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.