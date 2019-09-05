لهذه الأسباب تناول تفاحة كل يوم

المواطن - متابعة

التفاح من أشهر الفواكه حول العالم، ويرجع ذلك إلى مجموعة الفوائد الصحية الرائعة التي يوفرها، إلى جانب سهولة حفظه وتخزينه، ومذاقه المميز، وتوفر أنواع عديدة منه، واستخدامه في إعداد الفطائر والكعك. إذا كنت لا تتناول التفاح بشكل منتظم، إليك أهمية أكله يوميًا وفقًا لدراسة أجريت في جامعة أوميا السويدية:

* تحتوي حبة التفاح على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على خفض الكولسترول.

* توفر قشرة التفاح مضادات للأكسدة اسمها بوليفينول تساعد على تنظيم ضغط الدم.

* تحمي مضادات الأكسدة التي يوفرها التفاح الرئة من التلف الذي يسببه تلوث الهواء.

* تدعم المغذيات التي تحتوي عليها قشرة التفاح المناعة وتقلل الالتهابات.

* توجد أدلة على أن مضادات الأكسدة التي يوفرها التفاح تقلل خطر الإصابة بالسكري إذا تم تناوله يوميًا.

* توفر كل 200 غرام من التفاح 95 سعرة حرارية فقط، وكمية جيدة من الألياف التي تساعد على الهضم وتحسن الإخراج، إلى جانب حصة جيدة من البوتاسيوم وفيتامين “سي” و”ك”.