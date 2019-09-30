لوسيسكو: #الهلال والسد أفضل فريقين في غرب آسيا

المواطن - محمد سمعه

علّق المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال على مواجهة نادي السد القطري في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتحدث لوسيسكو قائلًا: الهلال والسد أفضل فريقين في غرب قارة آسيا، وأتوقع أن تكون المباراة مثيرة بينهما.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مباراته غدًا ضد نادي السد القطري بزيه التقليدي وهو الطاقم الأزرق بالكامل.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن الفريق العاصمي سيخوض مباراة السد بزيه الاعتيادي، حيث تُقام المباراة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة.

وستُقام مباراة الهلال والسد في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

ويسعى الهلال إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، من أجل الاستعداد بشكل أكثر اطمئنانًا لمباراة العودة التي تُقام في الرياض يوم 22 أكتوبر المقبل.

وكان الهلال قد أجرى، مساء أمس الأحد، مرانه الرئيسي استعدادًا لمباراة السد القطري، وبدأ المدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو المران بمحاضرة فنية، وأجرى مناورة على جزء من الملعب، ثم تدريبات التسديد والكرات العرضية.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم العماني أحمد الكاف لإدارة مباراة الهلال والسد القطري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالهلال على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية غدًا ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.