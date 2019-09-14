لوسيسكو: هذا السبب وراء تعادل #الهلال

لوسيسكو: هذا السبب وراء تعادل #الهلال

2019/09/14
الساعة 10:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، السبب الأساسي وراء تعادل أزرق العاصمة اليوم مع نادي الفيحاء في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث لوسيسكو في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الهلال والفيحاء قائلًا: حصلنا على 10 فرص ولو سجلنا منها واحدة فقط وتقدمنا بالهدف الثاني لما حدث ما حدث.

وأضاف لوسيسكو: لم أشاهد جوميز بالأداء المطلوب، لذلك قمت باستبداله خلال المباراة، ولم أفكر في مباراة الاتحاد؛ لأنني كنت أركز فقط على تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الفيحاء.

وتابع مدرب الهلال: كسبنا لاعبًا كبيرًا وهو عودة نواف العابد، الذي سجل هدفًا مميزًا اليوم.

نجح نادي الفيحاء في خطف تعادل ثمين من أنياب نادي الهلال، بنتيجة هدف لكل فريق وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء، بأداء متوسط من قبل الفريقين مع عدم وجود محاولات خطيرة تُذكر، حتى انتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل نواف العابد الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة الخمسين بعد متابعة رائعة لكرة اللاعب السوري عمر خربين.

ووسط احتفال لاعبي الهلال بالفوز، باغت الفيحاء الفريق الهلالي وسجل هدف التعادل عبر اللاعب أرسينيو مارتينيز في الدقيقة الرابعة والتسعين.


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